Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ikinci kez seçimi kazandı

Politika

DENİZLİ (İHA) –2019 yılından bu yana görevde olan ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olarak çıktığı CHP'den ikinci kez seçimi kazanan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mazbatasını ailesiyle birlikte aldı.

2 Haziran 2019 Tarihinde yapılan yerel seçimlerde Honaz Belediye Başkanı olan Yüksel Kepenek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aday çıkmasıyla ilçede yüzde 45.18 oy oranı ile güven tazeledi. Honaz İlçe Seçim Kurulu'nda (YSK) mazbatasını ailesiyle almaya giden Yüksel Kepenek, törene eşi Kalbiye ve engelli oğlu Gökse Kepenek, 10 meclis üyesiyle beraber katıldı. Mazbata töreni sonrası Kepenek, toplanan vatandaşlar ve meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis üyeleri de mazbatalarını teslim aldı.

Tören sonrası açıklamada bulunan Başkan Kepenek, "Kazanmak bir alışkanlıktır. Biz alışkanlık haline getirdik. Önümüzde girebileceğimiz ne kadar seçim varsa hepsini de kazanacağız. Ülke yönetimini alıncaya denk mücadelemiz devam edecek. Bunu başaracağımızı umuyorum. Gençlerin, çocukların, kadınların mutlu olduğu bir ülke vadediyoruz. Bunu da Honaz'da başardığımızı düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun, yapacak çok işimiz var" dedi. - DENİZLİ