Hong Kong Temyiz Mahkemesi, 'Glory to Hong Kong' adlı protesto marşının yasaklanması talebini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Hong Kong Temyiz Mahkemesi, 'Glory to Hong Kong' adlı protesto marşının yasaklanması talebini kabul etti

Hong Kong Temyiz Mahkemesi, hükümetin 'Glory to Hong Kong' adlı protesto marşının yasaklanması yönündeki başvurusunu kabul etti. Mahkeme, ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle geçtiğimiz yıl yasaklanması talebini reddeden alt mahkemenin kararını bozdu. Yasak, şarkıyı yayınlayan veya dağıtan herkesi hedef alacak ve şarkının milli marş gibi kullanılması da yasak olacak.

08.05.2024 13:24
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Hong Kong Temyiz Mahkemesi, hükümetin "Glory to Hong Kong" adlı protesto marşının yasaklanması yönündeki başvurusunu kabul etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Temyiz Mahkemesi, hükümetin "Glory to Hong Kong" adlı protesto marşının yasaklanması yönündeki talebini karara bağladı. Temyiz Mahkemesi, protesto marşının yasaklanması talebini kabul etti ve ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle geçtiğimiz yıl yasaklanması talebini reddeden alt mahkemenin kararını bozdu. Yargıç Jeremy Poon, şarkının bir "silah" olmasının amaçlandığını ve bu şekilde Hong Kong sakinleri arasında duygu uyandırma gücü olduğunu vurguladı. Yargıç Poon, "Hükümetin, ihtiyati tedbirin zorunlu olduğu yönündeki başvurusunu kabul ediyoruz" dedi. Poon, çevrimiçi platformları "şarkıyla bağlantılı sorunlu videoları" platformlarından kaldırmaya ikna etmek için tedbir kararının gerekli olduğunu ifade etti.

Söz konusu yasak, Hong Kong'un Çin'den ayrılmasını savunmak amacıyla şarkıyı yayınlayan veya dağıtan herkesi hedef alacak. Ayrıca şarkının milli marşmış gibi tanıtılarak kullanıldığı her türlü eylem de yasak olacak.

Sözlerini yerel bir müzik grubunun yazdığı "Glory to Hong Kong", 2019'daki bağımsızlık yanlısı protestocular sırasında sıklıkla söylenmişti. Daha sonra uluslararası spor etkinliklerinde Çin milli marşı yerine yanlışlıkla protesto marşı çalınmıştı.

Hükümetin başvurusu

Hong Kong yönetimi, arama motoru Google'dan Hong Kong'un marşına yönelik yapılan aramalarda protesto marşı yerine Çin'in ulusal marşını "ilk arama sonucu" olarak göstermesini talep etmişti. Ancak Google, talebin kabul edilmesi için Hong Kong hükümetinin şarkının yasaları ihlal ettiğine dair mahkeme kararı sunması gerektiğini belirterek talebi geri çevirmişti. Bunun üzerine hükümet, protesto marşının yasaklanması için geçtiğimiz yıl mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme geçtiğimiz yılın Temmuz ayında protesto marşının yasaklama talebini reddetmiş, hükümet ise kararı temyize taşımıştı. - HONG KONG

Kaynak: İHA

Hong Kong, Hükümet, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hong Kong Temyiz Mahkemesi, 'Glory to Hong Kong' adlı protesto marşının yasaklanması talebini kabul etti - Son Dakika

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