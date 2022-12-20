Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum

CHP'nin bugünkü grup toplantısına 2 yıl 7 ay 15 hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ankara'ya giden İmamoğlu'na CHP lideri konuşması sırasında büyük destek verdi.

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR BOĞAZINIZA TAKILIR"

Kürsüden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu davası hakkında şunları söyledi; "Her şeyi alenen yaptılar, 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bunlar olurken, Saray'ın fotoromanı da başka bir pisliğin içinde. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış; sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun adını ağzına alman için ağzını yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Ben senin ne haltlar işlediğini gayet iyi biliyorum. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğarız sizi.

"BİZ İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ"

Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu. Yankesicilere söylüyorum, bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim; ihtiras doymak bilmeyen canavardır. İhtirasının esiri olma, kin kusma, adaletli olmaktan ayrılma."

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İLK YORUM

Grup toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözleriyle ilgili yorumda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" diye konuştu.

GAZETECİLERDEN "SARAÇHANE DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ MÜ?" SORUSU

Aracına binerken gazetecilerin yönelttiği "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Düğüm yoktu ki" ifadelerini kullandı.