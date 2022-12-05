Ekrem İmamoğlu ile neden tokalaşmadı? Canan Kaftancıoğlu merak uyandıran konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu ile neden tokalaşmadı? Canan Kaftancıoğlu merak uyandıran konu hakkında açıklama yaptı

05.12.2022 09:24

İBB Başkanı İmamoğlu ile arasının açık olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumartesi günü CHP'nin vizyon belgesi toplantısında tokalaşmadı. O anlar kameralar ile de kayıt altına alınırken konunun sorulduğu Kaftancıoğlu, "Allah aşkına tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz. Çıkarken benim aklım Selvi hanımdaydı. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar'la selamlaştık." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü CHP'nin olası iktidarına yönelik vizyon belgesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin konuşma yaptığı program, büyük yankı uyandırdı.

TOKALAŞMADIKLARI GÖRÜLDÜ

Dikkat çeken detayların yaşandığı toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik damga vurdu. Bir süredir aralarının açık olduğu öne sürülen iki isim program boyunca birbirlerinden uzakta oturdu. Kılıçdaroğlu ile birlikte salona girip çıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile tokalaşmadı. O anlar aynı zamanda kamera ile de kaydedildi.

KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU İLE SELAMLAŞTIK

İsmail Saymaz'ın ulaştığı Kaftancıoğlu'na, İmamoğlu ile neden tokalaşmadığı soruldu. Kaftancıoğlu ise bu konuyu şu sözlerle açıkladı: "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz. Genel başkanın konuşması bitince 'Çıkalım' diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen'e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar'la selamlaştık. Engin Altay'la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik."

İDDİALARI KUVVETLENDİREN ZİYARET

29 Kasım'da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas'ın Twitter hesabından paylaştığı ilçe başkanları ile İmamoğlu'nun fotoğrafındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Hiçbir programda İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan Kaftancıoğlu bu sefer ziyarette yer almadı. Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında hakaret içerikli söylemler söylediği iddia edilen İmamoğlu ise konuya ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" yanıtını vermişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu, CHP'nin vizyon belgesi toplantısında el sıkışmaktan kaçındı Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu, CHP'nin vizyon belgesi toplantısında el sıkışmaktan kaçındı

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu ile neden tokalaşmadı? Canan Kaftancıoğlu merak uyandıran konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile neden tokalaşmadı? Canan Kaftancıoğlu merak uyandıran konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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