İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak\'ı ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Turan, seçimlerin bittiğini ve Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını belirtti.

28.04.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
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Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Gelibolu Belediye Başkanı seçilen Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret etti. Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ile makamında bir araya gelen Bakan Yardımcısı Turan, Başkan Soyuak'a görevinde başarılar diledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı. Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz. 4 yıl boyunca bu ülkede seçim olmadan beri insanlarız. Başkanımız belli, ekip belli. O yüzden büyük bir istikrarla, motivasyonla yolu devam edeceğiz. Bazen yol kazası olur. Oylar düşer, artar. Ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım. O yüzden AK Parti değişik yıllarda da, oyları bazen düşse de onu arttırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir liderliğe sahip. Hata yapan kim varsa, sorumsuz davranan kim varsa, kendi makamının hakkını vermeyen kim varsa gereği yapılarak yola devam etmek durumundayız. Dolayısıyla ben 4 yıldaki yeni dönemden, hizmet döneminden çok umutluyum. Seçimleri bitirdik, önümüze bakıyoruz. Bugün çok uzun yıllardan beri Özellikle CHP'li arkadaşların yönettiği bir belediyeyi büyük bir başarı ile devralan doktorumuzun yanındayız. Doktorumuz Gelibolu'muzu AK Parti ile buluşturdu. Bir hizmet dönemini başlattı. Herkesin emeği var tabi ki, eski başkanların emekleri var tabi ki. Hepsine teşekkür borcumuz var. Ama şimdi çok büyük bir motivasyonla, farkla adeta hizmete aç kalan bu bölgeyi ayağa kaldırma dönemi. Biz Ankara'dan omuz vereceğiz. Başkan buradan çok büyük bir heyecanla çalışmasını yapacak. Tüm kurumlarımızla, ekiplerimizle beraber inşallah bu hizmete aç dönemi, 5 yıllık dönemi beraberce motive edeceğiz, paylaşacağız. Burası tarihin emaneti bizlere. Gelibolu özel bir memleket. Atatürk'ün, Gazi Süleyman Paşa'nın hatırası, çok farklı tasavvuf ehlinin buradaki hatırası, tümüne bakıldığında tarihimize bir emanet. Bu emanete layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Beş sene çabuk geçer. Hakkını vereceğiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Souyak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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