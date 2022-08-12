İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti

12.08.2022 20:03
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlının, emniyet birimleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, "Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3) Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3)
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Antalya, Banka, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti - Son Dakika
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