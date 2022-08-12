Soylu, "Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlının, emniyet birimleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti - Son Dakika

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