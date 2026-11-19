İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, savunma sanayiinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle tarih yazmaya devam ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, savunma sanayiinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada bir ilk olarak milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın 3 adedinin güvenlik güçlerimizin envanterine girmesi, ülkemizin mühendislik gücünün, teknolojik birikiminin ve stratejik vizyonunun önemli bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz kararlı irade, Türkiye'yi geleceğin savunma teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında öncü bir konuma taşıyor. Bu önemli başarıda emeği bulunan Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar başta olmak üzere BAYKAR ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm çalışanları gönülden tebrik ediyorum. KIZILELMA'nın ülkemize, milletimize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum."