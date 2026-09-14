İletişim Başkanı Duran, yeni nesil suç örgütlerinin gençleri hedef aldığını söyledi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, yeni nesil suç örgütlerinin gençleri hedef aldığını söyledi

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İletişim Başkanı Duran, yeni nesil suç örgütlerinin hem asayişi tehdit eden hem de çocukları ve gençleri hedef alan yapılar olduğunu belirtti. Duran, bu örgütlerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

İletişim Başkanı Duran: "Yeni nesil suç örgütleri hem asayişi tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır"

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Duran, yeni nesil suç örgütlerinin gençleri hedef aldığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran, yeni nesil suç örgütlerinin gençleri hedef aldığını söyledi - Son Dakika
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