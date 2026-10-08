İlkadım Belediyesi 2027 bütçesini 3 milyar 810 milyon 520 bin TL olarak belirledi

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin 2027 mali yılı gelir ve gider bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL olarak belirlendi.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Kapanış Meclisi Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen 3 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri içerisinde yer alan 2027 yılı bütçe tasarısı da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Bütçemizi öz kaynaklarımızla oluşturuyoruz"

2027 yılı mali bütçesinin İlkadım'a hayırlı olması temennisinde bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak mali disiplinimizi korumaya, mali disiplinimizi korurken de milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunları gerçekleştirirken de belediyemizin öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya devam ediyoruz. 2027 yılı tahmini bütçemizi hazırlarken de bunları dikkate aldık. 2027 yılında da İlkadım'a ve hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunmak için hep beraber çalışacak, gayret ve çaba göstereceğiz. Bu noktada 2027 mali yılı tahmini bütçemizi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL olarak belirledik. 2027 mali yılı bütçemiz hayırlı olsun. 2027 yılında da İlkadım Belediyesi'nin borç almayan, kredi kullanmayan, personel maaşlarını gününde ödeyen, emeklilerinin tazminatlarını ödeyen ve en önemlisi vatandaşına hizmeti aksatmayan bir belediye olarak yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütçemizin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği olan tüm belediye personelimize ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.