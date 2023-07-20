İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt

20.07.2023 22:25

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na konuk olduğu canlı yayında "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB adayı olarak gösterecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Aday olmasını isterim" yanıtını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir canlı yayında bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi soruldu. Toplantıyı normal bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya ise "Yeniden aday olmasını isterim" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINI NORMAL BULMUYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi de soruldu.

İMAMOĞLU'NUN TEKRAR ADAY YAPACAK MI?

Toplantı konusunda bazı etik dışı uygulamaların olduğunu ve normal bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağı soruldu.

"YENİDEN ADAY OLMASINI İSTERİM"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" diye yanıt verdi.

YORUMLAR
500
Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu.
22:08 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu
22:03 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
21:59 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı
22:00 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu.
21:56 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu
21:56 İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:52 İmamoğlu İBB adayı olarak gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:44 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
21:40 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 22:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement