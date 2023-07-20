İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir canlı yayında bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi soruldu. Toplantıyı normal bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya ise "Yeniden aday olmasını isterim" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINI NORMAL BULMUYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi de soruldu.

İMAMOĞLU'NUN TEKRAR ADAY YAPACAK MI?

Toplantı konusunda bazı etik dışı uygulamaların olduğunu ve normal bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağı soruldu.

"YENİDEN ADAY OLMASINI İSTERİM"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" diye yanıt verdi.