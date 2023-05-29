Fetih kutlamalarında konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın - Son Dakika
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Fetih kutlamalarında konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın

Fetih kutlamalarında konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın

29.05.2023 22:32

İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isim vermeden seslendi. Kendisinin gönülleri fethettiğini söyleyen İmamoğlu, "Dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyleri biz söylüyoruz. Birisi hala bir seçim kazansa da İstanbul'un iradesine saygı duymayabilir. Ne sen ne de uydurma yargı kararların asla İstanbul'u teslim alamayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Millet İttifakı'nın kaybetmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü programında konuştu. Maltepe'de büyük bir kalabalığa hitap eden Ekrem İmamoğlu, hatalardan dersler çıkaracaklarını belirterek değişim vurgusu yaptı.

"UYDURMA YARGI KARARLARIN İSTANBUL'U TESLİM ALAMAYACAK"

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isim vermeden seslenen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da birlik ve beraberliğin kazanmaya devam edeceğini belirtti. İmamoğlu, "Dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyleri biz söylüyoruz. Birisi hala bir seçim kazansa da İstanbul'un iradesine saygı duymayabilir. Ne sen ne de uydurma yargı kararların asla İstanbul'u teslim alamayacak. Bir şeyi unutuyorlar, biz İstanbul'u fethetmedik onu Fatih Sultan Mehmet fethetti. Biz, bu kardeşiniz gönülleri fethetti. İstanbul'da hep sevgi kazanacak dedik. İstanbul'da birlik ve beraberlik kazanacak, kazandı, kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM" MESAJI

İmamoğlu şunları söyledi: "Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Umut ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum, her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.

"GÜÇLÜKLERİN NELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bugün önümüzdeki güçlüklerin neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonu gelmeyen bir otoriterleşme, tehlikeli kamplaşma, ortak geleceğimizi tehdit eden ekonomik çöküntü ve ne yazık ki sığınmacı sorunu en çok canımızı sıkan işler. Ve insanların bir şey öğrenemediği yetersiz eğitim sistemi."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Maltepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fetih kutlamalarında konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İstanbul'u asla teslim alamayacaksın - Son Dakika


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