İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na dolaylı mesaj: Bırak, git - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na dolaylı mesaj: Bırak, git

16.06.2023 15:23

CHP liderliği için aday olduğunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, CHP'nin değişim ve dönüşüme liderlik etmek zorunda olduğunu belirtirken, görüşmede kendisinin düşüncelerini ve değişim konusundaki parametreleri paylaştığını söyledi. İmamoğlu, kamuoyunu bilgilendireceği tarafların olacağını da ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu''nun 28 Mayıs''ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP''de genel başkanlık yarışı başladı. Seçimin hemen ertesi günü video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine yeşil ışık yaktı.

BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜLER

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İmamoğlu, istifa çağrılarına kayıtsız kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çarşamba günü Ankara Ahlatlıbel''de bir araya geldi. İki isim de toplantı çıkışında açıklama yapmazken, İstanbul''a dönen İmamoğlu sadece "Güzel olacak her şey" demekle yetindi.

"CHP DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK ZORUNDA"

Bugün İstanbul''da Panorama 1453 Tarih Müzesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybettiklerini belirten İmamoğlu, "Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP''dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu''dur. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar." dedi.

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"KİŞİSEL OLARAK KAMUYOUNU BİLGİLENDİRECEĞİM TARAFLAR OLACAK"

İBB Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbetteki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi kendisiyle paylaştım. Yaklaşık 15 yıldır CHP''nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam. Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir."

YORUMLAR (4)
  • Şbn Şbn: Ya bundan hiçbirşey olmaz samimiyet güven yok Kılıçdaroğlunun yanında el pençe arkasından kabadayı bumu yönetecek ülkeyi allah korusun Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Resul Songul: imamoglu sende yonetemezsin sende gelme baskasi gelsin ama miliyetci bir yapisi olsun yoksa gine size oy yok Cevap Yaz 52 14 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: İnsan babasıyla öğle konusurmu bırak git ne demek hayırlı evlat ol biraz Cevap Yaz 55 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na dolaylı mesaj: Bırak, git - Son Dakika


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