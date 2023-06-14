28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu.
Seçim mağlubiyeti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" ateşini yakarken, yaptığı art arda açıklamalarla CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağının sinyali verdi.
İstifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" diyerek İmamoğlu'nun önünü kaparken, görevinden istifa etmeyeceğini dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasıyla resmen ilan etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara'da bir araya gelecekleri öğrenildi. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı ise büyük merak konusu.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika