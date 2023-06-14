Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek

14.06.2023 10:21

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferle ayrılan Erdoğan'ın seçilmesi sonrası CHP'de taşlar yerinden oynarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı sinyalleri vermesi istifa çağrılarına neden oldu. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önünü kapatarak istifa etmeyeceğini açıkladı. İki lider bugün Ankara'da bir araya gelecek ve görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKTI

Seçim mağlubiyeti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" ateşini yakarken, yaptığı art arda açıklamalarla CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağının sinyali verdi.

KILIÇDAROĞLU: GEMİYİ SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİMİ HERKES BİLSİN

İstifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" diyerek İmamoğlu'nun önünü kaparken, görevinden istifa etmeyeceğini dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasıyla resmen ilan etti.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA GÖRÜŞECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara'da bir araya gelecekleri öğrenildi. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı ise büyük merak konusu.

YORUMLAR (3)
  • Demirhan Nadir: Evet biliyoruz en azından tahminlerimizin bir çoğundan fazlası doğru çıkıyor .... Gemiyi sağlam limana götürüp bağlayacağım diyorsunuz sayın başkan ... Hangi limana ???? Yunanistan'da kurulmaya çalışan limana mı sayın başkan !!!!! Kime msj veriyorsunuz hala daha anlayamadık ama göreceğiz elbet ne yapmaya çalışıyorsanız... Bırakın gemiyi kullanmayı bence gidip görmediğiniz gerekiyor ülke gururu uçak gemisini... Görmediğiniz bir çok şey var ama hadi hayırlısı Allah'tan... Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim çetin: ikisindende bir cacık olmaz mehmet sevilgen gibi adam gibi adam lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Gökhan pars: Yeter ya bıktık sizden secim de bitti bi kaybolmadınız hala Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday mı olacak? İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday mı olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika


Son Dakika
11:20 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi
11:14 Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de bir araya geldi
11:13 Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi
11:08 Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
11:07 Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
11:03 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
11:00 Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni formatı anlattı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
10:59 TSK, üs bölgelerine saldıran terör örgütünün üzerine karabasan misali çöktü: 41 terörist etkisiz hale getirildi
10:55 Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
10:54 Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe: 41 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 11:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement