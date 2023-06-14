Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya gelecek

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKTI

Seçim mağlubiyeti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" ateşini yakarken, yaptığı art arda açıklamalarla CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağının sinyali verdi.

KILIÇDAROĞLU: GEMİYİ SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİMİ HERKES BİLSİN

İstifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" diyerek İmamoğlu'nun önünü kaparken, görevinden istifa etmeyeceğini dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasıyla resmen ilan etti.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA GÖRÜŞECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara'da bir araya gelecekleri öğrenildi. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı ise büyük merak konusu.