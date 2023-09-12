İmamoğlu ve Özel, CHP'de değişim taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti - Son Dakika

İmamoğlu ve Özel, CHP'de değişim taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti

İmamoğlu ve Özel, CHP\'de değişim taleplerini Kılıçdaroğlu\'na iletti
Son Güncelleme: 12.09.2023 21:02

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde mağlubiyetle ayrılan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek değişim taleplerini ilettiklerini açıkladılar. İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda parti içinde değişim için gizli bir toplantı düzenlemişti.

CHP'deki değişim hareketinde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleşti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan CHP'li Özel, "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım." ifadelerini kullandı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel genel başkanlığa adaylığını açıklayıp grup başkanlığı görevinden istifa edecek.

CHP'DE DEĞİŞİM TARTIŞMASI

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de tartışmalar bir anda alevlendi. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajı verdi. CHP'de "değişim" tartışmalarının öncüsü olan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda partinin ileri gelen isimleriyle gizli online bir toplantı da yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Toplantıya ait görüntüler basına sızdırılırken, tartışmalara yol açan toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yer aldı. İmamoğlu gibi parti içinde değişimden yana olan Özgür Özel, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

CUMA GÜNÜ PARTİ GENEL MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi: "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım."

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel: Kurultay sürecine dair cuma günü basın toplantısı yapacağım

"ÖZGÜR ÖZEL, GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK" İDDİASI

Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili Ankara kulislerinde çarpıcı bir iddia konuşulmaya başlandı. Özel'in Kılıçdaroğlu'na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği iddia edildi. Özel'in yarın adaylığını açıklaması ve Grup Başkanlığı'ndan istifa etmesi; cumartesi günü ise CHP İzmir İl Kongresi'ne katılmasının beklendiği öne sürüldü.

CHP'Lİ ÖZEL: YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ BENİ ADAYLIĞA DAHA FAZLA YAKLAŞTIRDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuşan Özgür Özel, "Şimdi yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa o özgüvenim, o inancım, o kararlığım var" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu ve Özel, CHP'de değişim taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Özel, CHP'de değişim taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti - Son Dakika
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