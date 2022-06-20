İmar Planları etaplar halinde meclisten geçiyor - Son Dakika
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İmar Planları etaplar halinde meclisten geçiyor

20.06.2022 21:52
İmar Planları etaplar halinde meclisten geçiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. oturumunda imar komisyonunda çalışan meclis üyelerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa'nın merkezinde 30 yılı aşkın bir süredir yapılmamış olan önemli bir sorunu çözüme kavuşturma yolunda önemli...

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. oturumunda imar komisyonunda çalışan meclis üyelerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa'nın merkezinde 30 yılı aşkın bir süredir yapılmamış olan önemli bir sorunu çözüme kavuşturma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin imar komisyon çalışmaları ile ilgili oylamaya geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkanvekili Güzgülü, komisyonda çalışan meclis üyelerine teşekkür ederek, Manisa'nın merkezinde 30 yılı aşkın bir süredir yapılmamış olan önemli bir sorunu çözüme kavuşturma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Güzgülü, "Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde 3'er etap halinde mahallelerimizin imar planları bugün meclisimizden geçiyor. Meclisimiz, bir an önce imarın çıkması için çalışıyor. Ben Manisalılar adına, Şehzadeler ve Yunusemre'de yaşayan vatandaşlarımız adına meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık da, Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi imar komisyonlarında çalışanlara teşekkür ederek, Manisa'nın önünü açma adına çalışmaların hızlı ve kararlı bir şekilde ortaya konduğunu ifade etti.

Askı süreci başlayacak

İmar plan çalışmalarının yer aldığı maddelerin oybirliğiyle kabul edildiği ve 91 maddenin görüşüldüğü toplantı, 19 Temmuz Salı günü yeniden toplanmak üzere sona erdi. Alınan kararla birlikte, Şehzadeler ilçesinden 3 etap; Yunusemre ilçesinden 3 etap olmak üzere mahallelerin 1/1000 ölçekli imar planlarının askı sürecinin başlayacağı belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmar Planları etaplar halinde meclisten geçiyor - Son Dakika

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