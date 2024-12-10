Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı dilekçesiyle ilgili, "Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Tunç, DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine, "26 Kasım'da dilekçeyi aldık. Sizlere de söylemiştik. Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Size sonucu bildireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › İmralı İçin Dilekçe Değerlendirmesi - Son Dakika
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