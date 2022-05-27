İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"60 MİLYON DOLAR KAÇILACAK PARA DEĞİL"

İnce burada muhalefeti eleştirerek, "Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Bilecik'ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York'un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular. Peki, muhalefet ne diyor, 'Kaçacaklar' diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil" dedi.

"KAÇACAK ADAMIN ÇAYCISINDA OLUR O PARA"

Sözlerine devam eden İnce, "Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz. Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten" diye konuştu.