İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para - Son Dakika
Üye Girişi

İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para

27.05.2022 14:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına para aktardı, kaçacak" iddialarını gerçekçi bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendiren İnce, "Kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar deniliyor, paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"60 MİLYON DOLAR KAÇILACAK PARA DEĞİL"

İnce burada muhalefeti eleştirerek, "Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Bilecik'ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York'un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular. Peki, muhalefet ne diyor, 'Kaçacaklar' diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil" dedi.

"KAÇACAK ADAMIN ÇAYCISINDA OLUR O PARA"

Sözlerine devam eden İnce, "Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz. Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın! Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!
Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bilecik, dolar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para - Son Dakika


Son Dakika
14:00 İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para
13:59 Eşinin 5 parmağını baltayla kesen eski eş, olaydan önce de tehdit mesajları yayınlamış
13:53 Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın
13:40 Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın İBB çalışanı çıktı, İBB Başkanı İmamoğlu başsağlığı mesajı paylaştı: Çok acılı ve öfkeliyiz
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 14:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement