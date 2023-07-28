İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı

28.07.2023 16:15

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi. Kaya, İncirliova'nın turfanda inciri ile partililere ikramda bulundu.

Önceki gün İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi. Yeni partisine İncirliova'nın turfanda inciri ile ziyaret eden Başkan Kaya, başta milletvekilleri olmak üzere toplantıya katılan partililerin ağızlarını tatlandırdı.

Önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takılarak İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Binası'nda partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, bu geçişin bir transfer değil hizmet odaklı bir tercih olduğunu belirterek, her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda konuşan Aytekin Kaya, tek derdinin başkanı olduğu İncirliova'ya hizmet götürmek olduğunu belirterek "Yerel seçimlere 28 gün kala aday olduk. 28 günde Başkan olduk. Ancak 4 yıldır bir çivi çakamadık. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

Kaya, gazetecilerin " Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne kızıp faturayı İYİ Parti'ye kestiniz. 2024 seçimleri için adaylık sözü aldınız mı" sorusuna bu yönde herhangi bir pazarlıklarının söz konusu olmadığını belirterek "Bizim derdimiz İncirliova'ya hizmet etmektir. İncirliova'ya çalışmak için bir yola çıktık. Kendi imkanlarımızla bugüne kadar çok güzel işler yaptık ama imkanlar da bir yere kadar. Bundan sonraki siyasi hayatımda AK Parti ailesine katıldım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. En güzel şekilde İncirliova'ya hizmet edeceğiz" ifadelerine yer verirken "İncirliova için ne istiyorsunuz" sorusuna ise "Eski İncirliova ile yeni İncirliova'nın farkını ilerleyen süreçte göreceksiniz" diye cevap verdi.

Mustafa Savaş; "Sorunun muhatabı değilim" diye cevap verdi

Bu arada toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bir gazetecinin "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önümüzdeki yerel seçimler için size karşısına aday olarak daveti var. Buna ne diyeceksiniz" sorusuna "Ben milletvekiliyim. Bu sorunun muhatabı değilim" diye cevap" verdi.

Toplantı AK Parti'ye yeni katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın getirdiği taze incirlerin partililere ikram edilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı

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