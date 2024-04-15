İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, muhtarların mazbata törenine katıldı

Politika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, mazbatasını alan 28 mahalle muhtarını yalnız bırakmadı. Kaya, muhtarlara mazbatalarının hayırlı olmasını diledi.

31 Mahalli İdareler Seçimi'nde seçilerek İncirliova'da mazbatalarını alan muhtarları İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yalnız bırakmadı. Muhtarlarla birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giden Kaya, muhtarların sevincine ve mazbata heyecanına ortak oldu. O anlar çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Başkan Kaya, "31 Mart yerel seçimlerinde 28 mahallemizde vatandaşlarımızın desteğini alarak seçilen muhtarlarımızın, mazbatalarını teslim aldıkları bu önemli günlerinde yanlarında olduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, beş yıllık hizmet süremiz boyunca tüm muhtarlarımız ile uyum ile çalışarak ilçemize hizmet edeceğiz. Bizlerin mahallelerimizdeki gören gözümüz, işiten kulağımız, tutan elimiz olan tüm muhtarlarımıza mazbatalarının hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN