Irak'ta Mukteda Sadr siyasetten çekildi - Son Dakika
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Irak'ta Mukteda Sadr siyasetten çekildi

29.08.2022 13:56
Irak'ta Mukteda Sadr siyasetten çekildi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, siyasetten çekildiğini duyurdu.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, siyasetten çekildiğini duyurdu.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıkladı. Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirten Sadr, "Kutsal Türbe, müze ve şerefli Sadr ailesi mirası dışındaki tüm kurumların kapatıldığını ilan ediyorum. Ölürsem veya öldürülürsem sizden Fatiha ve dualar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Irak'ta Sadr Grubu'ndan 72 saatlik ültimatom

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a yakınlığıyla bilinen ve Sadr'ın Bakanı sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinden daha önemli olan çözümün, Sadr Grubu başta olmak üzere, ABD işgalinden sonra iktidara gelen ve iktidara katılan bütün siyasi partiler ve şahsiyetlerin yer almayacağı bir seçimin yapılması olduğunu söylemişti. El-Iraki açıklamasında, Sadr'ın anlaşmanın kabul edilmesi durumunda 72 saat içiresinde imzalamaya hazır olduğunu belirmişti. Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, ülkedeki siyasi krizi aşmak için siyasi tarafları diyalog masasına oturmaya çağırmıştı.

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Mukteda Sadr, 10 Ağustos'ta Yüksek Yargı Konseyi'nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'ta Mukteda Sadr siyasetten çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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