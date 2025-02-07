İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

İran, ABD'nin petrol sevkiyatına yönelik yaptırım kararını yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı buldu.

07.02.2025 10:43
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın Çin'e ham petrol sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası ağa yaptırım uygulama kararını kınayarak, "Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, yasadışı ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Washington'un Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesiyle yeniden tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın Çin'e ham petrol sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası ağa yaptırım uygulama kararını kınadı. Bekayi yaptığı açıklamada, "Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, yasadışı ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu adım, ABD'ye uluslararası sorumluluk yüklemektedir. İran İslam Cumhuriyeti, tek taraflı ve baskıcı bu girişimlerin sonuçlarından ABD'yi sorumlu tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'den İran'a yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek ve petrol ihracatını durdurmak amacıyla uyguladığı "maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Çin'e ham petrol sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası bir şebekeye yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı şirketler ve gemiler yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'ın bu faaliyetlerini engellemeye kararlı olduklarını vurgularken, Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırımlar uygulamaya konuldu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İran ham petrolünün Çin'e sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası şirkete yaptırım kararı aldı. Yaptırımların hedefinde, İran Silahlı Kuvvetleri ve daha önce de yaptırımlara tabi tutulan Sepehr Energy şirketi bulunurken, yaptırımların birçok bölgedeki kuruluş ve kişinin yanı sıra birkaç gemiyi kapsadığı belirtildi.

Washington yönetimi, İran'ın petrol ticaretinden elde ettiği gelirlerin nükleer programını, balistik füze üretimini ve bölgedeki silahlı grupları desteklemek için kullanıldığını iddia ediyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

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