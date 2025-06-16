İran'dan BM'ye İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Politika

İran'dan BM'ye İsrail Uyarısı

16.06.2025 11:47
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İran, Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı ve İsrail'in saldırganlıklarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında "Güvenlik Konseyi'nin gerekli tedbirleri almasının zamanı gelmiştir. Bu kadar laf yeter, şimdi eylem zamanı. Saldırgan, kurbanla eşit konuma getirilemez. Çifte standart benimsemeye devam edemezsiniz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında son gelişmelere değindi. Bekayi, Birleşmiş Milletler'in tüm üye devletlerine, BM Şartı'na, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inananların harekete geçmesi gerektiğini kaydederek, "Güvenlik Konseyi'nin gerekli tedbirleri almasının zamanı gelmiştir. Bu kadar laf yeter, şimdi eylem zamanı. Saldırgan, kurbanla eşit konuma getirilemez. Çifte standart benimsemeye devam edemezsiniz. İsrail güçleri, yerleşim alanlarını hedef aldılar. İsfahan ve diğer bölgelerdeki barışçıl nükleer tesisleri uluslararası hukuku, uluslararası teamülleri ve normları tamamen ihlal ederek hedef aldılar. Bu saldırıyı başlatan, bilim adamlarımıza suikast düzenleyen ve masum sivilleri evlerinde öldüren Siyonist düşmandır" dedi.

"İsrail Gazze'de olduğu gibi çocukları öldürmeye alışkın"

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin fotoğraflarını göstererek ve onların hikayelerini paylaşan Bekayi, "Gazze'de yaptıkları gibi masum çocukları öldürmeye alışkın olan Siyonist varlık" dedi. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ülkeye karşı savaş olmadığını, "insanlığa karşı bir savaş olduğunu kaydeden Bekayi, "Bu, uluslararası topluma ve uluslararası hukuka meydan okuyan bir suç örgütü tarafından başlatılan bir saldırıdır. Barış içinde birlikte yaşamaya inanan herkes ve uluslararası hukuka inanan herkes harekete geçmeli, bu acımasız, zalim suçlara bir son vermeli, bu Siyonist varlığa baskı yapmalı ve hesap vermesini sağlamalıdır" ifadesini kullandı.

Bekayi, "dost ülkeleri" İsrail'e karşı bağlayıcı bir kararın kabul edilmesi için çabalarını arttırmaya çağırdı. İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukukun "tam bir ihlali" olduğunu yineleyen Bekayi, "Bu başlangıç için ilk adımdır, tüm dünyaya ilan edilmelidir, bu temelsiz bir kavgadır" dedi.

"Diplomasiyi baltalayan Siyonist varlıktır, sağlam bir duruş sergilemek ABD'nin sorumluluğudur"

İran'ın ABD ile müzakereleri konusuna değinen Bekayi, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sahadaki gerçeklere bakmalıyız. Aktif bir şekilde müzakerelere devam ediyorduk ve birdenbire İsrail'in saldırganlığı bizi şaşırttı. ABD tarafından desteklenen böyle bir eylemde bulunacaklarını hayal bile edemezdik. Diplomasiyi baltalayan Siyonist varlıktır, sağlam bir duruş sergilemek ABD'nin sorumluluğudur. ABD'nin bu saldırganlık karşısında takındığı çelişkili tutum yararlı değildir.

Bununla birlikte, ABD yönetiminin ve ABD'li yetkililerin de bu savaşın suç ortağı olduğundan hiç şüphemiz yoktur" - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan BM'ye İsrail Uyarısı - Son Dakika

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