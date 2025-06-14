İran'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'e Sert Tepki

14.06.2025 16:38
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Arakçi, İsrail'in eylemlerini kınayarak ABD ile müzakerelerin mantıksız olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede, İsrail'in düşmanca eylemlerinin Washington'un doğrudan desteğiyle gerçekleştiğini söyledi ve bu şartlarda İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin devam etmesinin hiçbir şekilde mantıklı olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısının ardından bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. Arakçi, görüşmede İsrail'in İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, nükleer tesisler ile yerleşim yerlerine saldırdığını ve bu saldırılarda askerler, akademisyenler, kadınlar ve çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, bu eylemleri şiddetle kınadı. İsrail'in saldırılarının uluslararası toplum tarafından açık şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Saldırgan eylemlerin kınanması ve baskı çağrısı

Arakçi, barış ve hukukun üstünlüğünü savunan tüm ülkelerden, bu saldırgan ve insanlık dışı eylemleri kınamalarını ve İsrail'e baskı yapmalarını beklediklerini söyledi. Arakçi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin son kararını eleştirerek bu kararın ABD ve 3 Avrupa ülkesi ( Almanya, Fransa ve İngiltere) tarafından hazırlandığını ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarına zemin oluşturduğunu söyledi. Barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka göre yasak olduğunu vurgulayan Arakçi, dünya toplumunun bu yasa dışı ve tehlikeli eylemler nedeniyle İsrail'i sorumlu tutması gerektiğini ifade etti. İran'ın İsrail rejiminin istikrarı bozan eylemlerinin neden olduğu tehditlere dikkat çekmek amacıyla diplomatik girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Arakçi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden sorumlu bir tutum sergilemelerini ve İsrail'i hesap vermeye çağırmalarını istedi.

"Müzakerelerin devam etmesi hiçbir şekilde mantıklı değil"

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Arakçi, İsrail'in düşmanca eylemlerinin Washington'un doğrudan desteğiyle gerçekleştiğini söyledi ve bu şartlarda İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin devam etmesinin hiçbir şekilde mantıklı olmadığını vurguladı. Arakçi ayrıca İran'ın ulusal egemenliğini, halkını ve güvenliğini korumak için siyonist rejimin saldırılarına güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"AB, diplomatik çabalara destek vermeye hazır"

Kallas ise bölgede artan gerilimden duydukları derin endişeyi dile getirerek AB'nin BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası platformlarda tansiyonu düşürmeye ve bölgede barış ile güvenliği yeniden sağlamaya yönelik diplomatik çabalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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