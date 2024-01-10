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İran Dini Lideri Ali Hamaney'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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İran Dini Lideri Ali Hamaney'den İsrail'e Sert Tepki

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaparak sert tepki gösterdi. Hamaney, Siyonist varlığın suçlarının unutulmayacağını ve bu suçların yeryüzünden silinse bile binlerce çocuk ve kadının katledilmesinin kitaplara geçeceğini belirtti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney\'den İsrail\'e Sert Tepki
10.01.2024 - 21:06,
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İran Dini Lideri Ali Hamaney sosyal medya hesabı üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda, "Siyonist varlığın suçları unutulmayacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaptı. Hamaney, "Siyonist varlığın suçları unutulmayacak. Bu varlık yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar, binlerce çocuk ve kadının katledilmesi kitaplara geçecek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İran Dini Lideri Ali Hamaney'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dini Lideri Ali Hamaney'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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