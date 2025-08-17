İran İstikrar Peşinde

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, Irak'a gerçekleştirdiği ziyareti sonrasındaki açıklamasında, "Bölgeyi karıştırmak yerine istikrar peşindeyiz. Bir ülke komşusunun güvenlik meselelerine sızmamalı, düşmanın İran içine sızması ciddi bir sorun" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, göreve gelmesinin ardından Irak'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretle ilgili açıklama yaptı. Laricani, İran'ın bölgesel güvenlik stratejisi ve İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak, bölgesel meselelerin ülkenin çıkarları ve ulusal güvenliği açısından daima önemli olduğuna dikkat çekti. Konsey Başkanı, İran'ın güvenlik stratejisinin bölgesel konulara odaklandığını ve ulusal güvenlikte iki görüş bulunduğunu belirterek, "Birinci görüş, ABD ve İsrail'in dile getirdiği gibi barışı güç kullanarak sağlamak. Bu anlayış ya teslim olmayı ya da savaşı zorunlu kılıyor ve bunun sonucu bölgenin altüst olmasıdır. Bunun örneğini Suriye'de görüyoruz. İkinci görüş ise, ülkelerin katılımıyla kalıcı güvenlik sağlamaktır. Bu yaklaşımda herkesin güçlü olması hedefleniyor ve İran da bu yolu izliyor. Böylece bölgeyi karıştırmak yerine istikrar peşindeyiz. Bunun örneği de Irak'la imzaladığımız güvenlik anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla birlikte istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ülke komşusunun güvenlik meselelerine sızmamalı"

İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının ana hedefinin, iki ülkenin güvenliğini üçüncü tarafların müdahalesinden korumak olduğunu vurgulayan Laricani, "İran ve Irak olarak kişi, grup ya da üçüncü ülkelerin iki ülkenin güvenliğini bozmasına izin vermemeliyiz. Bir ülkenin toprağı diğerine karşı kullanılmamalı, yabancı bir ülke de komşusunun güvenlik meselelerine sızmamalıdır" dedi.

"Düşman, füze saldırıları karşısında tamamen çaresiz kaldı"

Geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ile İran arasında patlak veren 12 günlük savaşa da değinen Laricani, "Düşman, İslam ülkelerinin ihtilafları ya da temkinli tavırları nedeniyle İran'ın yalnız kalacağını düşünüyordu. Ancak hem İslam ülkelerinin hükümetleri hem de halkları İran'ın yanında durdu. Avrupalılar ise ABD ve İsrail'in safında yer aldı. Öte yandan düşman, en güçlü savunma imkanlarına sahip olduğunu sanıyordu. Ancak savaşın ortasında fırlatılan yoğun füze saldırıları karşısında tamamen çaresiz kaldılar" şeklinde konuştu.

Savaş sırasında yaşanan bir olayı da aktaran Laricani, "Bölge ülkelerinden bir yetkili, savaşın ilk günü Netanyahu'nun kendisini arayıp 'İran'ın işi bitti' dediğini anlattı. Ancak savaşın 4'üncü veya 5'inci günü aynı yetkili Netanyahu'yu arayıp durumlarını sorduğunda Netanyahu'nun cevabı 'Çok büyük sorunlarımız var' olmuş" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın İran içine sızması ciddi bir sorun"

İsrail'e karşı izlenen askeri stratejiyi "kazanım" olarak nitelendiren Laricani, "Düşmanın İran içine sızması ciddi bir sorun. Bizim de acı verici zafiyetlerimiz oldu, bazı alanlarda sızmalar gerçekleşti. Fakat aynı zamanda önemli güçlerimiz de vardı ve bunların etkili yönlerini de görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Düşman yeni yöntemler buluyor, biz de yeni yollar aramalıyız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Son günlerde hem bizim hem Netanyahu'nun başına cehennem açılmıştı, ben Netanyahu'yu kurtardım" sözlerini hatırlatan Laricani, "Buna rağmen asla gurura kapılmamalıyız çünkü düşman tüm bunları inceliyor ve yeni yöntemler buluyor. Biz de aynı şekilde sürekli yeni yollar aramalıyız. Önemli insanlarımızı kaybettik ama İran milleti farklı bir yüzünü gösterdi. Bu ziyarette de bazı kişiler İran'ın güç gösterisini kendi gururları olarak gördüklerini ifade ettiler" şeklinde konuştu. - TAHRAN