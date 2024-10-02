İran Meclisi, İsrail'e Füze Saldırısını Kutladı - Son Dakika
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Politika

İran Meclisi, İsrail'e Füze Saldırısını Kutladı

İran İslami Şura Meclisi, İsrail'e füze saldırısını kutladı, ABD'ye uyarılar yapıldı.

02.10.2024 10:47
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İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı kutlandı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, oturumda gerçekleştirdiği konuşmasında ABD'ye "Köpeğin tasmasını sıkı tut" uyarısı yaptı.

İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı kutlandı. Mecliste "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" ve " Devrim Muhafızları'na teşekkürler" sloganları atıldı. Oturumda konuşan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Dün gece tüm güçlerini hava saldırıları ve terörist operasyonlardan alan zalim ve savaş yanlıları korkudan titrerken, Müslüman milletler ve dünyanın özgürlük savunucuları umut ve sevinçle doldu" dedi.

"Muhtemel saldırılara karşı vereceğimiz yanıt farklı olacak"

Galibaf, "Varlığını tehdit altında gören bir rejim, geçmiş hatalarını tekrarlayıp İran'a saldırmayı düşünebilir. Ancak muhtemel bir deliliğe karşı hazırlandığımızı ve beklenmedik bir plan yaptığımızı bilmeliler. Muhtemel saldırılara karşı vereceğimiz yanıt farklı olacak ve böyle bir durumda rejim, varlığını daha hızlı sona erdirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'ye uyarıda bulunan Galibaf, "Rejimin destekçisi ABD, köpeğin tasmasını sıkı tut. Böylece ne kendinize zarar verirsiniz ne de sahibinizin başını belaya sokarsınız" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Meclisi, İsrail'e Füze Saldırısını Kutladı - Son Dakika

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