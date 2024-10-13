İran: Rusya'ya Balistik Füze Göndermedik

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Rusya'ya balistik füze göndermedik. Eğer Avrupa'nın İsrail'in şantajına karşı geri adım atmak için bir bahaneye ihtiyacı varsa daha farklı bir hikaye bulsun" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüşmesine değinerek, "New York'ta Josep Borrell ve Enrique Mora ile yaptığım görüşmede, İran ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin yeni olmadığını ve bu işbirliğinin Ukrayna krizinden önceye dayandığını belirttim. Borrell'e, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e ileri teknoloji silahlar verdiğini ve İran'a karşı askeri operasyonlarda istekli bir şekilde yer aldıklarını söyledim. Ayrıca ABD'nin maksimum baskı politikasının hala devam ettiğini ve Avrupa'daki ekonomik kuruluşların tamamen ABD Hazine Bakanlığı'nın politikalarına uyduğunu hatırlattım" dedi.

"Rusya'ya balistik füze göndermedik"

İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddialarını yalanlayan Arakçi, "Açık bir şekilde tekrar söylüyorum, Rusya'ya balistik füze göndermedik. Eğer Avrupa'nın İsrail'in şantajına karşı geri adım atmak için bir bahaneye ihtiyacı varsa daha farklı bir hikaye bulsun" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füzeler gönderdiğini öne sürmüş ve balistik füzelerin Rusya'ya transferinde rol oynayan kurum ve kişilere yönelik yaptırımlar uygulanmasının planlandığını duyurmuştu. - TAHRAN