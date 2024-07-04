İran, yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı - Son Dakika
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Politika

İran, yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı

İran, yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti. Muhbir, ayrıca uluslararası ticarette dolar kullanımının azaltılması veya tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 14:37
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Devlet Başkanları Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmasında, "İran İslam Cumhuriyeti olarak yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Devlet Başkanları Konseyi toplandı. Konsey toplantısında İran'ı geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir temsil etti. Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ile konuşma yapan Muhbir, Tahran yönetiminin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine ve işbirliğine önem verdiğini ve ülkesinin bölgesel kalkınmayı geliştirecek her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi. Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler enerji, üretim, transit geçişler, uluslararası ticaret, iletişim ve teknoloji alanlarında bölgeyi kalkındırabilecek potansiyellere sahipler. Bu potansiyeli bölgede kalıcı kalkınmayı ve istikrarı sağlamak için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulmalı"

ŞİÖ'ye üye ülkeler arasında ortak bir merkezi bankanın kurulmasını öneren Muhbir, uluslararası ticarette yaptırımları etkisiz kılmak ve dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulması üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. İran'ın uluslararası ticaret ve transit geçişlerde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler için kullanılabilir fırsatlar sunduğunu yineleyen Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler bölgeyi kalkındırabilecek potansiyele sahip. Bu doğrultuda uluslararası ticaret koridorlarını aktif hale getirmemiz çok önemli. Üye ülkeler İran'ın güney limanlarını ve Kuzey-Güney koridorunu kullanabilirler. Üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin kurulması söz konusu koridorların önem ve potansiyelini artıracaktır" şeklinde konuştu.

"Uluslararası ticarette dolar kullanımının tamamen kaldırılması gerekli"

Batılı ülkeler tarafından enerji üretici olan ülkelere karşı yatırımların bir baskı unsuru olarak kullanılmasını eleştiren Muhbir, "İran İslam Cumhuriyeti olarak yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız. Batılı ülkeler bunu bir silah olarak kullanıyor. Doğal gaz ve petrol gibi aynı zamanda enerji üretici bir ülke olarak her zaman enerji alanında çok kutuplu bir sistem arayışında olduk ve bu doğrultuda aktif bir şekilde Şanghay İşbirliği Örgütü Stratejik Enerji Ortaklığı programını destekledik ve katıldık. Üye ülkeler arasında ticarette dolar etkisinin azaldığını ve milli para birimlerinin kullanıyor oluşunu görmek mutluluk verici. Uluslararası ticarette dolar kullanımının azaltılması veya tamamen kaldırılması gerekli" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı - Son Dakika

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