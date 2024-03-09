İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanımaya zorlayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Şili'deki La Moneda Başkanlık Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "2027'de görev sürem sona ermeden önce Kongre'yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'i kınayan liderlerin başında gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yeni bir Filistin devleti açıklaması geldi. Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan La Moneda Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "2027'de görev sürem sona ermeden önce Kongre'yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız. Bunu ahlaki bir inançla haklı bir dava olduğu için ve aynı zamanda 2 devletin de barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapacağız" dedi.
İspanya Başbakanı Sanchez aralık ayında yaptığı bir açıklamada, "Gördüğümüz görüntüler ve ölen çocuk sayısının giderek artması karşısında İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğu konusunda ciddi şüphelerim var" ifadelerini kullanmıştı. - SANTİAGO
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2024-2029 Balıkesir Şehir Yönetim Manifestosunu açıklayarak istihdamdan kentsel dönüşüme, sosyal belediyecilikten sanayiye kadar 100 yeni müjde verdi. Yılmaz, Balıkesir'i en yaşanılır ve özenilen şehir yapma sözü verdi ve projelerini 7 başlık altında topladı. Manifestoda, istihdamın artırılması, kentsel dönüşüm, üst yapı, tarımsal kalkınma, sosyal hizmetler gibi konular yer aldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı. Toplantıda, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı. Ayrıca, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, deprem planı ve İstanbul'daki ulaşım sorunlarına değinerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Esenler'e yapılacak projeleri de açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün Mali Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 39'a yükseldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak millete hizmet ettiklerini ve koltuk, makam derdinde olmadıklarını belirtti. Kalaycı, Türkiye'nin uluslararası alanda sözü geçen bir ülke haline geldiğini ve terörle mücadelede destan yazdıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomi, savunma sanayi ve enerji alanında yapılan atılımlara da değindi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, mitingde partisinin yerel seçimlerde adayları için destek istedi ve televizyonlarda DEM Parti'nin tartışıldığını belirtti. Bakırhan, partilerinin kadınların partisi olduğunu vurgulayarak, kadınların her partiye eşit şekilde destek vermesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, daha sonra Eruh ve Kurtalan ilçelerini ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ve bu seçimde de galip geleceklerini belirtti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Serdar Soydan ise Mersin'e 100 projeyle hizmet etmek için geldiklerini ve kentin eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına şiddetin sona erdirilmesi için idam cezasının getirilmesi gerektiğini belirtti. Destici, kadınların eğitim hayatında öncelikli olarak görülmesi gerektiğini ve kadına şiddetin cezalarının arttırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca terör ve şiddetin karşısında duracaklarını ve terör örgütleriyle işbirliği yapanlara karşı olduklarını ifade etti.
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