Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer\'i ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret ederek destek sözü verdi.

19.07.2024 13:26  Güncelleme: 13:30
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret etti. Ali Göçer'in ilçeye en güzel hizmeti vereceği inancında olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Isparta Belediyesi olarak yapacağınız her çalışmaya destek olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesini ziyaret etti. Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Belediye Meclisi Üyeleri Abdullah Ergin ve İbrahim Kocabaş ile AK Parti Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Mustafa Karanfil de yer aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaparken, memleketine belediye başkanı seçilmenin gurur verici bir olay olduğunu söyledi. Bürokrat ve belediye başkanı olarak Ali Göçer'in en güzel hizmetleri yapacağı inancında olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Daha önceki görevinizin bu işte bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ankara ile bağlantınız bürokrat olarak nelere ihtiyaç olduğunu bilen bir kişisiniz. Bu avantajı Şarkikaraağaçlı hemşehrilerimiz için en iyi şekilde kullanacaksınız. Şarkikaraağaç'tan çıkmış bir milletvekilimiz var, milletvekillerimiz ve Ankara'da bakanlarımızla güzel hizmetler getireceksiniz. Bizim de üzerimize düşen bir vazife varsa desteklerimizle ilçemize çok daha güzel hizmetleri yapacağımız inancındayım. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürede vatandaşlarımızın verdiği oyların hakkını layıkıyla vererek başımız dik, alnımız açık olarak dönemi geçireceğimiz inancındayım. Isparta Belediyesi olarak yapacağınız her çalışmaya destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Allah kolaylık versin başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'e günün anısına gül tablosu hediye etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'i ziyaret etti - Son Dakika

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