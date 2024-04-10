Isparta\'da Valilik Koordinesinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Isparta'da valilik koordinesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Isparta'da Ramazan Bayramı nedeniyle Isparta Valiliği koordinesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Isparta Valisi Aydın Baruş, Süleyman Demirel Kongre Merkezi girişinde il protokolünü karşıladı. Bayramlaşma programında konuşan Vali Baruş, bayramlaşma programına yoğun katımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzenlediğimiz bayram kutlama programına yüzlerce Ispartalı vatandaşımız iştirak etti. Bu, Isparta'daki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Herkes çocuğuyla, yakınıyla buraya teşrif etmiş sağ olsunlar. Bayramları sevinçli kılan zaten bu kutlamalardır. Yine bayramları anlamlı yapan akrabalarımıza, tanıdıklarımıza, komşularımıza yaptığımız ziyaretler ve hal hatır sormalardır. Ramazan Bayramı gerçekten bu anlamda bize birlik ve beraberliğimize çok önemli katkılar sağlayan bir bayram. Buradan tüm Ispartalı vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle beraber çok güzel bir bayram geçirmelerini, sağlık, huzur içerisinde daha nice mutlu günlere ulaşmalarını temenni ediyorum" dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutladı. Başkan Başdeğirmen, "Bu bayramın güzelliği paylaşmak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlarımıza faydalı olmaktır. Bunlar çok güzel şeyler. Bu maneviyat hayatı içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu yapılan hizmetlerin daim olması da bizim en büyük dileğimiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.
Bayramlaşma programına Vali Aydın Baruş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri ve gaziler, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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