Isparta'da Valilik Koordinesinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Isparta'da Valilik Koordinesinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Isparta\'da Valilik Koordinesinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.

10.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:33
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Isparta'da valilik koordinesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Isparta'da Ramazan Bayramı nedeniyle Isparta Valiliği koordinesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Isparta Valisi Aydın Baruş, Süleyman Demirel Kongre Merkezi girişinde il protokolünü karşıladı. Bayramlaşma programında konuşan Vali Baruş, bayramlaşma programına yoğun katımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzenlediğimiz bayram kutlama programına yüzlerce Ispartalı vatandaşımız iştirak etti. Bu, Isparta'daki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Herkes çocuğuyla, yakınıyla buraya teşrif etmiş sağ olsunlar. Bayramları sevinçli kılan zaten bu kutlamalardır. Yine bayramları anlamlı yapan akrabalarımıza, tanıdıklarımıza, komşularımıza yaptığımız ziyaretler ve hal hatır sormalardır. Ramazan Bayramı gerçekten bu anlamda bize birlik ve beraberliğimize çok önemli katkılar sağlayan bir bayram. Buradan tüm Ispartalı vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle beraber çok güzel bir bayram geçirmelerini, sağlık, huzur içerisinde daha nice mutlu günlere ulaşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutladı. Başkan Başdeğirmen, "Bu bayramın güzelliği paylaşmak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlarımıza faydalı olmaktır. Bunlar çok güzel şeyler. Bu maneviyat hayatı içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu yapılan hizmetlerin daim olması da bizim en büyük dileğimiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına Vali Aydın Baruş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri ve gaziler, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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