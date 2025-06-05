İsrail Bakanı Protesto Edildi - Son Dakika
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Politika

İsrail Bakanı Protesto Edildi

İsrail Bakanı Protesto Edildi
05.06.2025 16:51
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Almanya'da Gazze saldırılarını protesto eden gruptan tepki gördü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılar nedeniyle protesto edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi. İsrailli bakan, Berlin'de mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Saar ve Wadephul, Holokost Anıtı'na çelenk koydu. Anıtın önündeki kısa anma töreninden sonra bakanlar, ikili temaslarda bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı binasına geçti. Wadephul ve Saar arasındaki görüşmede İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması ve bölgedeki sivil halkın durumunun ele alınması öngörülüyor.

İsrail'e yönelik silah satışlarının derhal durdurulması çağrısı

Görüşmeler esnasında, çeşitli insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup, bakanlık önünde toplanarak, İsrail'in aylardır Gazze'de uyguladığı soykırımını ve insanlık dışı uygulamalarını protesto etti. "Kırmızı Çizgimiz Uluslararası Hukuk" başlığı altında toplanan göstericiler, Alman siyasetçilerden Gazze'de uygulanan soykırımın durdurulması için İsrail'e baskı yapılmasını ve bu ülkeye yönelik silah satışlarının derhal durdurulmasını istedi.

"Kırmızı çizgi çoktan aşıldı"

Protesto sırasında yapılan açıklamalarda, "Bugün burada İsrail savaş kabinesinin üyesi ve Gazze'deki soykırımın sorumlularından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı protesto etmek için toplandık. O, katliamların, açlığın, yıkımın, Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin, insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırımın sorumlularından biri. Burada vermek istediğimiz net mesaj, kırmızı çizgimizin uluslararası hukuk olduğudur. Bay Saar ve Bay Wadephul, bu kırmızı çizgi çoktan aşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, Alman hükümetinin de İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalarak ve İsrail'e silah sevkiyatına devam ederek, soykırıma ortak olduğu mesajını verdi.

"Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor"

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan protestocular, zaman zaman, "Katliamı durdurun, soykırımı durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük", "Utanın" gibi sloganlar attı. Göstericiler, üzerlerinde "Silah sevkiyatını durdurun", "Siyonizm öldürüyor", "Çocukları koruyun" gibi ifadelerin bulunduğu pankartlar taşırken, bazı göstericiler de Gazze'de öldürülen çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı kartonlar taşıdı.

Alman polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto eylemi, barışçıl bir şekilde sona erdi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bir gazeteye verdiği röportajda Yemen'deki Husi milislerine karşı kendini savunabilmesi için İsrail'e daha fazla silah sevkiyatı sözü vermişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, berlin, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Bakanı Protesto Edildi - Son Dakika

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