İsrail Savunma Bakanı: İran Daha Savunmasız - Son Dakika
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Politika

İsrail Savunma Bakanı: İran Daha Savunmasız

Israel Katz, İran'ın nükleer tesislerine saldırı için İsrail'in gücünü vurguladı ve ateşkesi reddetti.

12.11.2024 01:09
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İran'ın nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında "her zamankinden daha savunmasız" olduğunu söyleyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail'in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var" dedi. Katz, ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında ise, "Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah'a nefes aldırılmayacak" açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, katıldığı bir askeri toplantıda ülkesinin Orta Doğu'da sürdürdüğü savaşa dair açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hava savunma tesislerine yönelik saldırıların ardından İran'ın zayıfladığını söyleyen Katz, "İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız" ifadelerini kullandı. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilecek güce sahip olduğunu belirten Katz, "İsrail'in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var" dedi.

"Hizbullah'a nefes aldırmayacağız"

Ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Katz, "Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah'a nefes aldırılmayacak" açıklamasında bulundu. Gazze'deki en önemli hedeflerinin ise "rehinelerin geri getirilmesi" olduğunu savunan Gatz, "Onları eve getirmek ve Hamas'ın yenilgisini sağlamak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı: İran Daha Savunmasız - Son Dakika

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