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Politika

İsrail Yalnızlaşıyor

01.08.2025 03:24
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze'deki insani kriz ve uluslararası baskılarla ilgili uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze'deki insani durum nedeniyle İsrail'e yönelik yaptırım ve ülkelerin Filistin'i tanıma adımlarıyla artan baskılara dikkat çekerek,"İsrail uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

İsrail ve Filistin topraklarını kapsayan ziyaretinin ilk gününde Kudüs'te konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki insani krize atıf yaptı. Avrupa'da İsrail'e yönelik yaptırım kararları ve bazı ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıma adımlarıyla artan baskılara dikkat çeken Wadephul, "İsrail uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu. Wadephul, İsrail yönetimini Gazze Şeridi'ndeki insani durumu derhal iyileştirmemesi halinde uluslararası izolasyona maruz kalacağı konusunda uyardı. Almanya'nın bunu engellemeye çalıştığını belirten Wadephul, "İsrail uluslararası toplumda her zaman dost, ortak ve destekçi bulmalıdır. ve şu anda bu durum risk altında. Bunu engelleme sorumluluğu olan bir ülke varsa bence o da Almanya'dır" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki felaket tahammül edilemez"

"Orta Doğu barış süreci ve nihayetinde tüm bölge birçok açıdan bir dönüm noktasında" diyen Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın açlıkla mücadelesini tahammül edilemez bir durum olarak nitelendirdi.

"Gazze'deki insani felaket hayal bile edilemeyecek kadar büyük" diyen Wadephul, İsrail hükümetinin, kıtlık nedeniyle yaşanabilecek kitlesel ölümlerin önlenebilmesi için ülkeye karayolu ile hızlı, güvenli ve yeterli insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasını sağlama görevi olduğunu belirtti. Wadephul, İsrail ziyaretini kastederek, "Bugün bunun anlaşıldığı izlenimini edindim" dedi.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, "Şimdi çatışmalara ara vermekten daha fazlasına ihtiyaç var. Bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" dedi.

Almanya'nın Filistin devletini tanıma konusuna değinen Wadephul, birçok ülkenin önceden müzakereler yapmadan Filistin'i tanımayı planladığını ancak Almanya'nın böyle bir tanımayı daha çok bir müzakere sürecinin sonunda gördüğünü açıkladı. Wadephul, "Bu müzakere sürecinin yakında başlaması gerekiyor" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bölge ziyaretinin ikinci gününde Batı Şeria'ya geçerek Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeyi planlıyor. Görüşmenin gündeminde İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddeti ve Almanya'nın da karşı çıktığı İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme düşünceleri olacak. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Almanya, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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