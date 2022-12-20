Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım - Son Dakika
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Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım

20.12.2022 11:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Google arama motoru tarafından "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak gösterilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Büyük tartışma yaratan olay sonrasında Murat Ongun, Google Türkiye'nin kendilerine yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Google'ın datayı wikipedia üzerinden çektiği ve hatanın zaman da alsa düzeltileceği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da Google'dan geldi. Arama motoruna "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılarına çıkan ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini görenlerin aklına "Görevden mi alındı?" sorusu geldi.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A GÖNDERME

Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yaptı. Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google arama motorunun Ekrem İmamoğlu için gösterdiği ifade kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Ongun, hatanın nereden kaynaklandığına dair Google yazışmalarını tweet'ledi.

"WIKIPEDIA ÜZERİNDEN YAPILAN KURNAZLIĞI CİDDİYE ALMAYALIM"

Google Türkiye'nin yaşanan olayın nedenine dair mesajlarını paylaşan Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Zorunlu Açıklama: Google Türkiye'nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz."

YORUMLAR (1)
  • Suat genç: bu yine yalakalığa başladı. yahu git googleden hesap sor utanmazsa saray yaptırdı diyecek ille mağduriyet Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım - Son Dakika
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