İstanbul\'da rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 polis memurundan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 polis memuru ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHBARLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonlarının eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 vatandaşın rüşvete karıştığı tespit edildi. Gasp büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı.

ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım'da 46 polis memuru gözaltına alındı.

18 POLİS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 25 polisten 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 28 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.