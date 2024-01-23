İsveç\'in NATO\'ya katılımı kabul edildi

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İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla teklif kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife 'ret' oyu verdi, 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı. - ANKARA
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