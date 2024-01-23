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İsveç'in NATO'ya katılımı kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si teklife 'evet' oyu verirken, 55 milletvekili 'ret' oyu kullandı ve 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.

İsveç\'in NATO\'ya katılımı kabul edildi
23.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 23:39
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İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla teklif kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife 'ret' oyu verdi, 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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