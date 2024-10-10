İtalya'dan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması

Politika

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açmasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen ve tekrarlanan düşmanca eylemler savaş suçu teşkil edebilir" dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) mevzilerini vurmasının ardından İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, açıklamalarda bulundu. Crosetto, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL misyonuna saldırarak savaş suçu işlemiş olabileceğini ve bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.

"Büyükelçiye, İsrail hükümetine Birleşmiş Milletler ve İtalya'nın İsrail hükümetinden emir almayacağını söyledim"

UNIFIL saldırısı sonrası İsrail Büyükelçisinin İtalya Savunma Bakanlığına çağırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Crosetto, "İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen ve tekrarlanan düşmanca eylemler savaş suçu teşkil edebilir. Bunlar uluslararası hukuk normlarının son derece ciddi ihlalleridir ve herhangi bir askeri gerekçeyle haklı gösterilemez. İsrail silahlı kuvvetlerinin UNIFIL'i bazı üslerin boşaltılması gerektiği konusunda uyarmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Büyükelçiye, İsrail hükümetine, Birleşmiş Milletler ve İtalya'nın İsrail hükümetinden emir alamayacağını söylemesini söyledim" ifadelerini kullandı.

Crosetto, saldırıda İtalyan araçlarının ve güvenlik kameralarının isabet aldığını ancak hiçbir İtalyan'ın yaralanmadığını söyledi.

UNIFIL saldırısı

İsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssünde bulunan bir nöbetçi kulesi isabet almış, 2 asker hafif şekilde yaralanmıştı. - ROMA