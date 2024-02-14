İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Etimesgut Belediyesi başkan adayının protesto edilmesi sonrası görevinden alındı.

14.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.

Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.

Kaynak: AA

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