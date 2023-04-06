Akşener kürsüdeki mermileri etrafa saçmıştı! Olayın merkezindeki inşaat bekçisi yaşananları aktardı - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener kürsüdeki mermileri etrafa saçmıştı! Olayın merkezindeki inşaat bekçisi yaşananları aktardı

06.04.2023 11:25

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlar nedeniyle önce gözaltına alınıp serbest bırakılan inşaat bekçisi açıklama yaptı. Akşener'in dünkü konuşmasında kürsüden mermileri fırlatarak tepki gösterdiği olayla gündeme gelen bekçi, "Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var, Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlar siyaset gündeminden düşmüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla olayın bir saldırı değil bölgedeki bir inşatta meydana gelen hırsızlık girişimin engellenmesi için bekçinin silahını ateşlemesiyle meydana geldiğine yönelik açıklamalarına rağmen İYİ Parti cephesinin öfkesi dinmiyor.

AKŞENER OLAYIN BİR SALDIRI GİRİŞİMİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptığını ve olayın bir saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisi hakkındaki ithamlarını işaret ederek İYİ Parti lideri Akşener'i özür dilemeye davet etmişti.

Akşener kurşunları tek tek fırlatıp tepki göstermişti! Olayların odağındaki inşaat bekçisi yaşananları anlattı

KÜRSÜDEKİ KURŞUNLARI TEK TEK YERE FIRLATTI

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener ise kürsüdeki kurşunları göstererek yere fırlatmış "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize kurşun mu 'dur' diyecek?" ifadelerini kullanmış, olayın bir hırsızlık olayı olduğuna dair açıklamalara inanmadığını tekrarlamıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILAN BEKÇİ KONUŞTU

İYİ Parti binasına isabet eden kurşun nedeniyle gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan inşaat bekçisi ise yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı. Hırsızları kovalamak için silahını ateşlediğini anlatan bekçi, "Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey." diye konuştu.

Akşener kurşunları tek tek fırlatıp tepki göstermişti! Olayların odağındaki inşaat bekçisi yaşananları anlattı

"BURADA UYUŞTURUCU KULLANANLAR OLUYOR"

İnşaat bekçisinin açıklamaları şu şekilde; "Ben normalde rutin olarak 18.30'da iş yerime geldim. Dışarıya çıktım. Şantiyeye geldim ve gündüz de bir hırsızlık olmuştu. Çalınan parçaları aşağı atmışlardı. Telin arkasından alıp götürmek için. Olay gecesinde mesai saatim dolmak üzereydi. 18.45 gibi eve geçtim iftar yapmak için. İftardan sonra arkadaşlar aradı takır tukur ses geliyor diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsatlı silahımı aldım. Çünkü burada uyuşturucu kullananlar oluyor. Baktım şantiyeye geldim bir sıkıntı yoktu. Bir baktım tekrar yukardan tak tuk ses geldi. Parça almışlar yine.

"HAVAYA 3 YA DA 4 EL ATEŞ AÇTIM"

Havaya ateş açtım 3 ya da 4 el korksunlar diye. Yanlarına da fazla yaklaşamıyorum. Uyuşturucu kullanıyorlar. Sonra oradan ateş edince beni kaale dahi almadılar. Burada 2-3 el yine ateş ettim. Sonra molozların üzerine düştüm zaten. Kafamı yere çarptım. Sonra ateş ettim.

Akşener kurşunları tek tek fırlatıp tepki göstermişti! Olayların odağındaki inşaat bekçisi yaşananları anlattı

"İYİ PARTİ BİNASININ ÖNÜNDEN AŞAĞI İNİYORLARDI"

İYİ Parti'nin tam önünden aşağı iniyorlardı. Teli de yırtmışlar oradan kaçıp gidiyorlar. Bertaraf etmek için ettim. Gece yarısı zifiri karanlıktı zaten düştüm. Hem sağdaki hem soldaki korksun diye. Farklı yönlere kaçtılar. Kaçan hırsızların üzerine ateş etmedim. Ben 2 senedir burada çalışıyorum İYİ Parti ile bir husumetim yok. Benim böyle bir niyetim olsa neden ruhsatlı silahla böyle yapayım. Ertesi gün gelen polislere her şeye anlattım.

"ÇİÇEK ALIP GİDİP ÖZÜR DİLEMEK İSTERİM"

Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Neredeyse bu memleketi bırakacağım. Ben bir şey yapmadım. Benim hayatta hiçbir siyasi ile bağlantım yok. Ben sabah işime gelirim akşam evime giderim. Özür dilerim. Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gider gitmez aklımın ucundan geçmezdi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim. Ailem çok üzülüyor. Karanlık olduğu için hırsızların yüzünü görmedim ve bere takıyorlar. Geceleri burası zifiri karanlık oluyor."

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Ah kaynanam,vah kaynanam, sen bu hallere düşecek birimiydin? Dilenci gibi kadınlar bana oy versin dedin, erkekler veremez, sen dedin en kötü aday bay Kemal. Cevap Yaz 49 22 Yayından Kaldır
  • Murat Arı: Hiç bir tabanca 150mt gitmez nokta.. Cevap Yaz 48 78 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: hangi inşaat bekçisinin silahı ve kullanma belgesi var? bu bekçide her ikisi de var, garip değil mi? Cevap Yaz 56 78 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
AK Parti'li Çelik: Meclis sizin kurşun sergileyeceğiniz yer değildir AK Parti'li Çelik: Meclis sizin kurşun sergileyeceğiniz yer değildir AK Parti'li Tunç: 'Akşener'in mermiler fırlatması nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesi' AK Parti'li Tunç: 'Akşener'in mermiler fırlatması nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesi'

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener kürsüdeki mermileri etrafa saçmıştı! Olayın merkezindeki inşaat bekçisi yaşananları aktardı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Akşener kürsüdeki mermileri etrafa saçmıştı! Olayın merkezindeki inşaat bekçisi yaşananları aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement