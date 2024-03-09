İzmir adayı Tugay'dan Soyer'e sitem

Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'e İzmir adayı Cemil Tugay'dan sitem
Cemil Tugay:
"Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor"
Tunç Soyer, İmamoğlu'na destek vermişti, CHP'nin İzmir adayı Tugay'dan sitem geldi
İZMİR - CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a giden Tunç Soyer'e sitem ederek, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.
Yeniden aday gösterilmeyen ve geçtiğimiz günlerde partisine sitem eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a giderek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılmıştı. İmamoğlu, "Tunç başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak. Tabii İzmir'de işleri var, oraya dönecek" demişti.
"Dünden beri içim acıyor"
Başkan Soyer'in, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmaması dikkat çekerken, Tugay'dan Tunç Soyer'e sitem geldi.
Karşıyaka- Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile buluşan Cemil Tugay, "Dünden beri içim acıyor" diyerek şöyle konuştu:
"Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın; ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."
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