Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü

Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtında bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende siyasi partiler, teker teker Atatürk anıtına çelenk koydu.

CHP'Lİ PARTİ ÜYESİNİN BURNU KIRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, çelenk sunumunun ardından bir grup, CHP parti üyesi Özgür Özüpek'e saldırdı.

Saldırıda burnu kırılan parti üyesi, hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, saldıranların MHP'li olduklarını öne sürdü. Narin yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Çelenk sunumu sırasında bir münakaşa oldu. Bir parti üyemizle tartışmanın ardından 4-5 MHP'li, biri de ilçe yöneticisi galiba arkadaşımızı darp etmişler. Burun kemiği kırıldı. Şimdi daha iyi durumda. Rapor da aldı. Biz de bu saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk.

Kullanılan kelime veya değerlendirme ne olursa olsun, bir kişiye 5 kişinin saldırması çok yanlış.

Biz Kadıköy'de, diğer parti ilçe başkanlarıyla irtibat halindeyiz. MHP'li arkadaşların tavrı hoş değildi. Şiddetle kimse bir yere varamaz."