Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Öncelikli Olmalı - Son Dakika
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Politika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Öncelikli Olmalı

CHP'li Suiçmez, kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekerek devletin etkin mücadelesini vurguladı.

25.11.2024 15:55
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, devletin kararlı ve etkin bir şekilde desteklemesi gereken bir öncelik olmalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün, kadın hareketi için bir dönüm noktası olduğunu, kadınların dünya genelinde maruz kaldığı şiddete karşı ortak direnişin simgesi haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını öne süren Suiçmez, "22 yıllık AK Parti iktidarında, şiddet söylemi ve nefret dili devlet politikası haline gelmiş kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önü açılmıştır." ifadesini kullandı.

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun verilerine göre, 2024'ün ilk 10 ayında 343 kadın cinayetinin, 207 şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğini ileri süren Suiçmez, kadına karşı ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddetin de arttığına dikkati çekti.

Kadınların eğitimden çalışma hayatına, adalete erişimden toplumsal hayata eşit ve özgür bir şekilde katılımını sağlamaya yönelik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele, devletin kararlı ve etkin bir şekilde desteklemesi gereken bir öncelik olmalıdır. Siyasi iradenin, kadının toplumdaki yerini güçlendiren, şiddeti önleyen ve eşitliği sağlayan adımları vakit kaybetmeden atması gerekmektedir. Bu mesele bir insanlık meselesidir ve çözüm için tüm toplumsal kesimlerin ortak bir çabayla hareket etmesi zorunludur."

Kaynak: AA

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