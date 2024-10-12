Kadir Delibalta, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
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Politika

Kadir Delibalta, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Oldu

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Kadir Delibalta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun yeni genel başkanı olarak seçildi.

12.10.2024 16:45
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu başkanlığına Kadir Delibalta seçildi

ANKARA - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alan Kadir Delibalta, konfederasyonun yeni genel başkanı seçildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkanlık seçimimin de yapıldığı genel kurula tek aday olarak giren İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı Kadir Delibalta, 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alarak konfederasyonun yeni başkanı seçildi.

"Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır"

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Delibalta, "Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda yasayı bekliyoruz. Hükümet masasından muhtarların yasasının çıkacağına inanıyoruz. Müjdeyi devlet büyüklerimizden aldım. Kongreden önce açıklamak emek hırsızlığı olur diye açıklamak istemedim. 11 yıldan beri bu yasayla ilgili çok uğraştık. Yasa harika, defalarca üzerinden geçtik. Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır. Doğruya teşekkür ederiz, eksiği şikayet ederiz. Bana verilen görevi annemin ak sütü gibi, namusum ve şerefim gibi insan ayırmaksızın herkesi kucaklayarak yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadir Delibalta, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika

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