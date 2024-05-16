Kahramanmaraş\'ta depremzedelerin hakları teslim edilecek

Politika

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'deki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Dulkadiroğlu ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Rezerv alanın içerisinde Doğukent ya da Güneşevler dışında kalan diğer arsa sahipleri ya da mekan sahipleri hak kaybına uğramadan hakları teslim edilmiş olacak" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Akpınar, göreve gelmesinden sondaki 40 günlük süreci değerlendirdi. Başkan Akpınar, "Toplam 59 bin yapımız var, bunların 9 bin adeti yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı statüsündedir. 32 bin vatandaşımız geçici barınma alanlarında yaşamak zorunda kaldı. 51 camimiz, 30 okulumuz yıkıldı. Bu sadece binaların yıkılmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda ruhlarımızda derin izler bıraktı. İlçemizin normal nüfusu 226 bin olmasına rağmen ticari faaliyetlerden dolayı gündüzleri 450 binlere ulaşan bir insan yoğunluğuna sahiptir. Bu da belediyemizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Belki yaşadıklarımızın acısını tam olarak dindiremeyiz, ancak geleceğe umutla bakabiliriz. Birlikte çalışarak birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

Rezerv alan içerisinde bulunan iş yeri ve konutlarla ilgili hak sahiplerinin haklarının teslim edileceğini söyleyen Başkan Akpınar, "İmar Müdürlüğümüzce 20 adet orta hasarlı yapıya güçlendirme ruhsatı, toplam 32 adet yapıya kullanım izni ve toplam 205 adet işlem yapılmış toplam 96 adet imar çapı toplam 245 adet yapı ruhsatı onaylanmıştır. Rezerv alanı içerisinde bulunan arsalar ile ya da dairelerle ilgili ise hiç kimseyi hak kaybına uğratmadan uzlaşma komisyonları oluşturulacak bakanlık tarafından. Dulkadiroğlu Belediyemizden bir mekan veriyoruz. Bakanlığımız burada oturacak yüzdelikte anlaşacaklar. Örnek yüzde 25 arsa sahiplerine, geri kalan 75 daire de hak sahiplerine TOKİ teslim edecek. Böylece rezerv alanın içerisinde Doğukent ya da Güneşevler dışında kalan diğer arsa sahipleri ya da mekan sahipleri de bu şekilde hak kaybına uğramadan hakları teslim edilmiş olacak. Az hasarlı ya da hasarsız bulunan daireler ve iş yerleri ile ilgili ise, eğer şehrin siluetini bozmuyor ise ve sağlamsa örnek alınıp devam kararı verilecek. Bunlar olmuyor, imar planına uymuyor ise o zaman onların da örnek iş yerleri 70 puan ise, 100 puanda yeni iş yeri yapılıyor ise geri kalan 30 puanı Cumhurbaşkanımızın indirim uygulamasından sonra yine taksitlendirmek suretiyle hak sahiplerine teslim edilecek. Şu an şehirde bu soruların cevabını bekleyen çok iş yeri ve ev sahibimiz var" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ