Kahta Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Kahta Belediyesi\'nden Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Kahta Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ramazan Çarşısı'nda düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutladı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

09.03.2025 16:39  Güncelleme: 16:41
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Kahta Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ramazan Çarşısı'nda düzenlediği anlamlı bir etkinlik ile coşkuyla kutladı.

Etkinlik, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, kadınlar ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Ramazan Çarşısı'nda, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle değerli hanım kardeşlerimizle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. İlçe Kaymakamımızın da katılımıyla gerçekleşen bu programda, katılımcılara çiğköfte ikramında bulunarak ve karanfil dağıtarak kadınların bu özel gününü kutladık" dedi.

Kadınların toplumsal hayatın her alanındaki emek ve fedakarlıklarının topluma kattığı değeri vurgulayan Başkan Hallaç, "Kadınlarımız, hayatın her alanında emekleri, sevgileri ve fedakarlıklarıyla toplumun temelidir. Annelerimizin şefkati ve kadınlarımızın gücüyle daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Kadın, sadece hayatın içinde değil, aynı zamanda hayatın kaynağıdır. Bir anne olarak merhametiyle, sevgisiyle ve fedakarlığıyla toplumu inşa eden en kıymetli varlıktır. Annelerimiz, sadece evlatlarını değil, aynı zamanda toplumun geleceğini de şekillendirir. Onların emeği, sevgisi ve duaları, dünyayı daha güzel bir yer haline getiren en büyük güçtür" İfadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca çocuklar için düzenlenen eğlenceli aktiviteler, katılımcılara neşeli anlar yaşatırken, programın anlamını pekiştirdi. Kahta Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, kadınların toplumsal hayattaki önemini bir kez daha vurgularken, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Etkinlik, hem katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı hem de Kahta'daki toplumsal dayanışmayı pekiştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

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