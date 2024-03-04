Politika

Karadeniz'de ilk: Binalara 'sismik izolatör' konulması gündemde

Atakum Belediyesi, plan notu ile bina zeminlerinde sismik (deprem) izalatörü yapılmasının önünü açıyor

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediye meclis toplantısında gündeme alınan madde ile birlikte Türkiye'de birçok kamu kurumunun temelinde kullanılan sismik (deprem) izolatörünün vatandaşların ikamet ettiği binaların zeminlerinde de kullanılmasının önü açılıyor. Yapı ruhsatına eklenecek 'plan notu' ile birlikte müteahhitler binaların zeminlerinde sismik izolatör kullanabilecek.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye'de 11 ilde binlere bina yıkılmış, 10 binlerce insan hayatını kaybetmişti. Depremlerin büyüklüğüne rağmen zemininde sismik izolatör kullanılan büyük kamu binalarının depremden etkilenmediği görülmüşü. Şehir hastaneleri ve kamu binalarında kullanılan sistemin vatandaşların oturacağı binalarda kullanılmasına ilişkin kurallar yönetmelikte yer almazken, Atakum Belediye Meclisi gelen talepler üzerine binaların altında da deprem izolatörü yapılmasının önünü açacak maddeyi meclis gündemine aldı.

Örnek teşkil edilecek karar ile birlikte yapı ruhsatlarına eklenecek plan notu ile birlikte yönetmelikte yer alan "Zeminin topraktan destek alması" maddesi yerine "Yapı ruhsat başvurularında depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için sismik izolatör kullanılacak olan birimlerin çevresinde güvenlik önlemleri alınmak üzere ön bahçe dahil tüm bahçe alanları statik gereklere göre düzenlenebilir" plan notu eklenerek deprem izolatörünün yapılmasının önü açılacak.

Atakum Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu'nda konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, zemini kot altında kalan Balaç'ta yapılacak bir bina için kendilerine talep geldiğini, alacakları bu karar ile birlikte Karadeniz'de ilk defa vatandaşların ikamet edeceği bir binanın zemininde sismik izolatör kullanılacağını ve bu alınacak kararın depreme dayanıklı binalar yapılmasının da önünü açacağını ifade etti.

"Samsun Şehir Hastanesi'nde de bu yöntem kullanıldı"

Sismik izolatörlerin yakın zamanda meydana gelen depremlerde de güvenirliğini kanıtladığının altını çizen Cemil Deveci, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'sismik (deprem) izolatör' ülke gündemine geldi. Mevcut imar planlarında deprem izolatörünün yapılacağı binaların nasıl yapılacağına dair bir hüküm yok. Birçok kurumdan uzman görüşü aldık. Karadeniz'de ilk kez Atakum'da uygulanacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile de görüştük. Bu sistemi kullanarak yapılacak binalar için 'plan notu' olursa uygulayıcılar için rahatlık sağlar diye düşünüldü. Binada deprem izolatörü uygulandığından binanın zeminden itibaren etrafının boş bırakılması gerekiyor. Binanın sallanabilme ve esneme ölçüsüne göre duvara veya toprağa değmemesi gerekiyor. Bizim yönetmeliğimizde kot altında kalan temellerin etrafının kapatılması gerekiyor. Toprak zeminden destek alınsın gibi bir mantık var mevcut yönetmelikte aksine bu izolatör kullanılan binalarda da yapının esnemesi için önünün açık tutulması gerekiyor. Zeminden itibaren belli miktarda etrafının boş olması gerekiyor. OMÜ Mimarlık Fakültesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin görüşünü aldık. Bakanlıktan gelen uzman görüşünde ise 'Sismik derz mesafesi, izolatör tasarım deplasmanın en az 2 katı olacak şekilde projelere yansıtılması ve bu detaya göre peyzaj düzenlemesi yapılması gerekir' diyor. Yani zeminden itibaren toprak kotuna kadar bir mesafeyi boş tutacak. Fore kazıklar ile zemin koruma altına alınacak. İlk uygulamayı da Balaç Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın altında yapılacak bina için meclis kararının ardından izni verilecek. Komisyonda uzmanlar da konu hakkında daha detaylı bilgileri verecekler. Bu karar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçtikten sonra da diğer birçok ilçede de örnek gösterilebilecek. Samsun Şehir Hastanesi ve Tekkeköy Devlet Hastanesi de sismik izolatör yöntemi ile yapıldı. Devlet de artık tüm büyük kamu yatırımlarının zemininde bu deprem izolatörlerini kullanıyor. Bizler de bu kararı alarak, sağlam binaların yapılmasında öncü olacağız" dedi.

Söz konusu gündem maddesi, meclis üyelerinin oybirliği kararı ile İmar Komisyonu'na havale edildi. Komisyonda görüşülecek gündem maddesi, meclisten geçtiği takdirde karara bağlanacak ve ilçedeki binaların zemininde deprem izolatörü kullanılabilecek.