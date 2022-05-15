Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı - Son Dakika
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Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı

15.05.2022 14:04

CHP Genel Merkezi'nin yurttaşların başvurularını içeren haftalık raporuna göre 2-8 Mayıs tarihleri arasında 554'ü telefon, 444'ü elektronik posta yoluyla binin üzerinde yurttaş çeşitli konularda görüş ve taleplerini iletti. Gündeme dair değerlendirme içeren başvurularda ilk sırada 139 kez ile "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepkiler" yer aldı. Söz konusu rapor her hafta MYK'ya iletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üç kenti kapsayan Karadeniz ziyaretinde, beraberindeki gazeteciler ve yapılan açıklamalar nedeniyle yaşanan tartışmanın yansımaları raporlara da geçti.

444 ELEKTRONİK POSTA YOLLANDI

CHP Genel Merkezi'nin vatandaşların başvurularını içeren haftalık raporuna göre 2-8 Mayıs tarihleri arasında 554'ü telefon, 444'ü elektronik posta yoluyla binin üzerinde kişi, parti merkezine ulaşarak çeşitli konularda görüş ve taleplerini iletti.

"İLK SIRADA KARADENİZ GEZİSİNE TEPKİLER YER ALIYOR"

Telefon ve elektronik posta yoluyla bildirilen görüş ve taleplerden 569'u gündeme dair değerlendirme içeriyor, diğerleri talep ve şikayetleri yansıtıyordu. Gündeme dair değerlendirme içeren başvurularda ilk sırada 139 kez ile "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine tepkiler" yer aldı. Gazete Duvar'ın haberine göre söz konusu rapor her hafta MYK'ya iletiliyor.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Artvin, Rize ve Trabzon'a gerçekleştirdiği gezi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bir belediye başkanının Karadeniz'de mitingler yapmasını "tuhaf" karşılayan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirirken, birçok muhalif isim de gazeteci Nagehan Alçı'nın geziyi takip eden gazetecilerin arasında yer almasını eleştirdi. Hatırlanacağı üzere bu isimler arasında ünlü piyanist Fazıl Say ve komedyen Şahan Gökbakar gibi popüler isimler de yer alıyordu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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