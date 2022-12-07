İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı - Son Dakika
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İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı

07.12.2022 12:20

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtmıştı. Son hali merak edilen Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaştı.

İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da destek vermişti. Cezaevinde saçlarını kazıtan Demirtaş'ın o görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son görüntüsü

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Son hali merak edilen Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Hücre arkadaşı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı'ya kumpasla verilen ceza Yargıtay'da bozuldu. Ne yazık ki henüz tahliye kararı verilmedi" ifadelerine yer verdi.

İşte Demirtaş'ın son hali;

İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son görüntüsü
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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı - Son Dakika
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