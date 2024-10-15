Katar Emiri'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Politika

Katar Emiri'nden İsrail'e Tepki

Katar Emiri, İsrail'in saldırganlığını kınayarak çatışmaları durdurmak için Gazze'yi işaret etti.

15.10.2024 11:36
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail'in saldırganlığını genişletmeyi seçtiğini ifade ederek, "Lübnan sınırındaki, bu çatışmayı durdurmanın en basit ve güven yolu, Gazze'deki savaşı durdurmaktır" dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Katar Danışma Meclisi'nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yayılan saldırılarına değindi. İsrail'in, Batı Şeria ve Lübnan'da planlarını uygulamak için saldırganlığını "kasten" genişletmeyi seçtiğini söyleyen Katar Emiri, "İsrail bunu 'uygun ortam' olduğunu gördüğü için yaptı. Lübnan sınırındaki, bu çatışmayı durdurmanın en basit ve güven yolu, Gazze'deki savaşı durdurmaktır " dedi.

Katar Emiri Al Thani, "Yıkım, meşru haklarına sıkı sıkıya sarılan kararlı Filistin halkı üzerinde işe yaramayacaktır" ifadesini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar Emiri'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika

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